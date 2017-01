Autoleningen nog nooit zo goedkoop

Het zijn solden bij de banken voor wie een autolening wil. De rentevoeten bij de grootbanken zijn vijf dagen voor het Autosalon al tot een halve procent – of 100 euro – goed­koper dan in dezelfde periode vorig jaar. “En 2016 was al historisch laag”, zegt Kristof De Paepe van Spaargids.be. Het gevolg: klanten kunnen meer lenen en kiezen een iets duurdere auto.

Komend weekend start het ­Autosalon in Brussel. Hét moment voor banken om zich te profileren. Gisteren heeft BNP Paribas Fortis zijn rentevoet laten zakken naar 1,60 procent. Op dezelfde dag vorig jaar was dat nog 1,90 procent. Die nieuwe rentevoet geldt vanaf vandaag als je tot 20.000 euro leent. De auto die je koopt, mag dan wel niet ouder zijn dan vijf jaar.

Zo goed als alle grootbanken hebben hun rentevoet onlangs aangepast. En het lijkt er sterk op dat er de komende dagen nog wat gaat bewegen. Zo moeten Beobank en Belfius hun nieuw tarief nog bekend maken. Beobank dook vorig jaar als eerste onder de 1 procent. Vorig jaar zijn nog een aantal banken tijdens het Autosalon gezakt in prijs.

400 euro winst

“2016 was al het voordeligste jaar ooit, een aantal banken doet nu nog beter”, zegt Kristof De Paepe. “De rentevoeten zijn zo laag omdat de concurrentie is toegenomen op die markt. Daarom zijn banken al vroeger dan anders hun tarieven gaan verlagen. Ook door de lage kortetermijnrentes is het huidige aanbod heel aantrekkelijk.”

Voor banken zijn autoleningen big business. Voor een grootbank als BNP vertegenwoordigen ze 40 procent van de totale productie van leningen op afbetaling.

Hoe groot is uw voordeel nu autoleningen zo goedkoop zijn? De goedkoopste rentevoet vind je op dit moment bij Record Bank. Als je daar 15.000 euro leent aan 1,39 procent, over een termijn van vier jaar, betaal je op het einde van de rit 284 euro aan interest. Een jaar geleden, aan een rentevoet van 1,95 procent, was dat 100 euro meer. In vergelijking met vijf jaar geleden – toen stond de rentevoet tussen 6 à 7 procent – ben je al snel 400 euro goedkoper af.

Door die lage rentevoeten kijken klanten al sneller naar een iets duurdere auto. “We zien dat klanten inderdaad een hoger bedrag lenen, zonder dat ze meer moeten af­betalen. Ze zijn ook bereid om die investering te maken. Een auto mag iets kosten, want hij moet vooral veilig zijn”, zegt Isabeau De Cleen, woordvoerder van AXA.