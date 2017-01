Wonderbaby geboren in volle vlucht naar België: “Mijn zoon krijgt de naam van de piloot”

De Kameroense Anwei Arnette (32) is in volle vlucht naar België, ergens boven de Stille Oceaan bevallen. “Het is een wonder”, zei de kersverse moeder vanop haar kraambed in Sint-Lambrechts Woluwe, de mama en de baby stellen het goed. Amper 24 uur eerder werd ze nog geweigerd door de Amerikaanse immigratiedienst.

Hoewel de vrouw pas over twee weken uitgerekend was brak haar water ergens halverwege de Stille Oceaan. Terugvliegen was volgens de piloot geen optie, ”gelukkig waren er toevallig een dokter en een verpleegster aan boord”, zei de Kameroense. “Ze hebben mij vooraan het vliegtuig op de grond gelegd, op enkele dekens.” Terwijl de andere passagiers meekeken kwam haar eerste zoon ter wereld.

De hoogzwangere vrouw meende nog tijd te hebben tot de bevalling en besloot daarom nog een bezoekje te brengen aan haar familie in de VS. De immigratiedienst in Chicago vreesde echter dat de vrouw bewust op Amerikaanse bodem wou bevallen met de bedoeling een nieuw leven te starten in de VS. Alle kinderen die op Amerikaanse bodem ter wereld komen krijgen automatisch de Amerikaanse nationaliteit.

De vrouw ontkent dit echter formeel. “Waarom zou ik? Ik heb een man en vier prachtige dochters van 8, 6, 4 en 3 jaar oud in mijn thuisland. We runnen er bovendien een bedrijf, naast enkele winkels. Mijn hart ligt in Kameroen. Alleen wilden ze dat in de Verenigde Staten maar niet geloven.” De vrouw gaf ook nog te kennen de kleine spruit de naam van de piloot te willen geven.

