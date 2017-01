CLUBNIEUWS. Coucke amuseert zich op stage bij KVO, Westerlo moet afwachten voor nieuwe spits

Voorzitter Marc Coucke amuseert zich op stage bij KV Oostende, één van de hoogtepunten van het jaar. Westerlo moet afwachten of het een nieuwe spits kan huren. Het clubnieuws van de dag.

WESTERLO. Westerlo moet afwachten voor Akpala

Westerlo is volop op zoek naar spitsen. Ze informeerden al naar Obbi Oulare (Watford) en Carlos Strandberg (Club Brugge), maar de Kemphanen zien ook wel wat in Joseph Akpala (30) van KV Oostende. Akpala is heel close met trainer Jacky Mathijssen, met wie hij samenwerkte bij Club Brugge, toont zich altijd zeer professioneel en mag weg bij KVO. Westerlo wil de Nigeriaanse aanvaller eventueel huren, maar de speler wacht liever nog even af om te zien wat de toekomst brengt. Mogelijk zijn er ook een aantal buitenlandse pistes.

KV OOSTENDE. Coucke amuseert zich op stage

Na zijn gezinsvakanties is de winterstage van KV Oostende voor Marc Coucke één van de hoogtepunten van het jaar. De voorzitter leeft vijf dagen tussen zijn spelers en neemt tijd om te sporten. Zo ging hij in het hotel padel spelen en probeert hij elke dag te lopen. Zijn conditie is niet top, maar Coucke doet niets half-en-half. Als hij gaat lopen is dat bijna elke dag een uur.

Daarnaast neemt de zakenman ook tijd om te vergaderen met zijn adjudanten. Zo zat hij gisteren een uur samen met trainer Yves Vanderhaeghe en overlegde hij ook lang met algemeen directeur Patrick Orlans.

ZULTE WARGEM. Boli Bolingoli wil voetbalwereld lik op stuk geven

Boli Bolingoli (21) het neefje van Jordan en Romelu Lukaku, moet bij Sint-Truiden zijn carrière nieuw leven in blazen en het ongelijk van Preud’homme en Club Brugge bewijzen. “Ik wil nog een stapje verder gaan en de hele voetbalwereld lik op stuk geven. Ik wil iedereen die niet in mij geloofde, tonen dat ik wel degelijk de kwaliteiten heb om uit te groeien tot een basisspeler bij Club. Hoe vaak heb ik de kritiek niet moeten slikken dat mijn voeten niet goed genoeg zouden zijn voor het hoogste niveau? Daar moet ik om lachen. Tijdens de matchen bij blauw-zwart kon ik mijn kwaliteiten niet altijd etaleren. Als ik hier een paar matchen na elkaar kan afwerken, moet ik progressie kunnen boeken.”

ANDERLECHT. Stanciu: “Niveau in België is hoger dan ik verwachtte”

Nicolae Stanciu begon de laatste twee matchen tegen AA Gent en Charleroi op de bank, maar op stage van Anderlecht in La Manga lijkt hij wel in topvorm. “De coach besliste om mij op de bank te zetten”, aldus de Roemeen. “Maar zelfs als invaller wil ik het team helpen. Dat Hanni en ik niet meer zouden kunnen samenspelen, daar zei de trainer ons nooit iets van. Het team is het belangrijkst, niet de individuen.”

De man van 10 miljoen is nu vijf maanden in België. “Mijn conditie is goed, maar het niveau in België was hoger dan ik verwachtte. Het verrast me dat teams als Oostende en Zulte Waregem in de top zes staan en Genk en Standard niet. Daaraan zie je dat alles hier dicht bij elkaar ligt. Of ik het geheime wapen word dat Anderlecht klaarzet voor Play-off 1? Dat weet ik niet. Ik vind dat ik ook al goeie wedstrijden gespeeld heb toen ik geen assists gaf of goals maakte. Ik doe mijn taken en neen, ik laat mijn baard niet groeien tot ik weer in de basisploeg sta. Het is geen bijgeloof. Ik wilde me gewoon even niet meer scheren, maar op weldra gaat mijn baard er weer af.”

RC GENK. Stuivenberg werkt aan automatismen

Ook gisteren lag in San Pedro del Pinatar de nadruk weer op het tactische aspect. Met elf tegen elf werden er verder nieuwe automatismen in het team geslepen. De driehoek op het middenveld bestond uit Heynen, Malinovskyi en Pozuelo.

De nood aan een nieuwe spits, die gisteren nog niet opdaagde, werd opnieuw geïllustreerd door de opstelling van het ‘B-team’, waarin Tino-Sven Susic voor de tweede dag op rij als diepste aanvaller werd uitgespeeld. Susic kan wel een bal bijhouden en heeft een zware trap, maar mist explosiviteit in de zone van de waarheid. Coach Stuivenberg is wel verplicht te experimenteren: na het uitvallen van Karelis (en Vanzeir) is Samatta op dit moment de enige overgebleven centrumspits.

AA GENT. Manager Trebel: “Geen hypocriet spelletje spelen”

De (mogelijke) overgang van Adrien Trebel naar AA Gent blijft een merkwaardig feuilleton. De middenvelder van Standard stuurde zijn kat naar de Spaanse clubstage nadat een bod van de Buffalo’s was afgewezen. “Wij vinden dat Adrien duidelijk moet zijn en geen hypocriet spelletje hoeft te spelen”, zegt Trebels manager Nicolas Onissé. “Iedereen weet dat Standard hem wil verkopen en dat hij zelf weg wil. Adriens verhaal is gewoon over bij Standard. Wat voor nut heeft het dan om op stage te gaan? We wachten nu op de directie om – met respect voor alle partijen – de onderhandelingen af te ronden.”