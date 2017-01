Schooldirecteur (50) sterft tijdens nieuwjaarstoespraak

Anzegem - De eerste schooldag van 2017 kende een zeer dramatische afloop in het West-Vlaamse Anzegem. Lieven Huys (50, foto), directeur van de secundaire school Sint-Vincentius, is onverwacht overleden. De schooldag was net voorbij, en alle personeelsleden verzamelden om op het nieuwe jaar te klinken. Tijdens het houden van zijn toespraak, zakte Huys plots in elkaar. “Hulp kon niet meer baten”, zegt een getuige. “Allicht stierf hij aan een hartaderbreuk.”

De directeur was zeer graag gezien in de school. Onder zijn leiding groeide de school van 250 naar 550 leerlingen en werd in oktober nog een nieuwe sportzaal geopend.

Lieven Huys was behalve directeur ook lid van folkgroep Kadril. Hij vervoegde de groep in 2013 om er elektrische gitaar te spelen. “Een zware slag”, reageert groepslid Bart De Cock. “We hebben eind december nog 40 jaar Kadril gevierd hier bij ons thuis. Het is de eerste maal dat een bandlid sterft, we zijn allen sterk aangedaan.”