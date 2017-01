De echte Jesus Christ Superstar bezoekt Nazareth

Nazareth -

Jesus Christ Superstar-hoofdrolspeler Ted Neeley (73) trok gisteren naar het Oost-Vlaamse dorpje Nazareth. Hij was onder de indruk van de kerk (“die in Texas zien er heel anders uit”) en was ook in de wolken met de geschenken die hij kreeg van burgemeester Danny Claeys: streekbier en een pin met het gloednieuwe logo van het dorp. “Met de N van Neeley”, zei de acteur lachend. “Misschien kan ik hem op mijn Jezuskostuum spelden tijdens de komende voorstellingen.”