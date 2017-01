Ronaldo sneert naar Barcelona tijdens dankwoord

Cristiano Ronaldo's gesture in the end!! Hey @3gerardpique , did you watch? Barcelona trolled! Savage. ?????????? #TheBest pic.twitter.com/75FITyd0nR

Cristiano Ronaldo werd gisteren door wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot beste voetballer van 2016. De Portugees klopte in die verkiezing Antoine Griezmann van Atlético Madrid en... Lionel Messi van aartsrivaal Barcelona.

Die laatste was - net als zijn ploegmaats - niet aanwezig op het gala in Zürich, omdat Barcelona woensdagavond een bekerwedstrijd moet afwerken tegen Athletic Bilbao. Nochtans waren Messi en zijn ploegmaats Gerard Piqué, Andres Iniesta, Luis Suarez wel geselecteerd voor het beste elftal van 2017. Dat verstoorde het feestje van Real niet, want met Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos en uiteraard Ronaldo zelf had de Koninklijke maar liefst 5 spelers in die selectie.

Hun afwezigheid kwam Messi en zijn ploegmaats later echter toch op een kleine reprimande van Ronaldo te staan, die tijdens zijn dankwoord liet noteren: “Het spijt me dat sommige mensen uit Barcelona hier niet zijn, maar dat is begrijpelijk. Toch bedankt aan iedereen!” Daarna demonstreerde CR7 nog eens zijn doelpuntenviering.

Het kwam hem kortstondig op boegeroep uit de zaal staan, ongetwijfeld van enkele Barcelona-sympathisanten, maar dat werd al snel overstemd door applaus van de rest van de zaal. Voor de liefhebbers: de volgende onderlinge confrontatie tussen Real en Barça staat gepland op 23 april!

De uitspraak van Ronaldo zorgde op Twitter overigens voor heel wat hilariteit:

