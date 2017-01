Deze fout zal Kim Kardashian niet meer maken

Het was vroeger de gewoonte van Kim Kardashian om op sociale media te pronken met de juwelen die ze had, maar dat behoort tot het verleden. Na de overval in Parijs en de roof van verschillende van haar peperdure juwelen lijkt ze haar lesje te hebben geleerd.

Op Instagram en Twitter deelde Kim Kardashian regelmatig foto's van zichzelf en haar prijzige juwelen. Zo poseerde ze onder andere met een smaragden ring met daaraan een prijskaartje van liefst 3,7 miljoen euro. Dat er bij haar overduidelijk zoveel juwelen te rapen vielen, heeft er naar verluidt uiteindelijk voor gezord dat net zij als doelwit werd uitgekozen voor de overval in haar hotel in Parijs.

De realityster pakt het nu wat meer bescheiden aan en gaf al aan niet meer op dergelijke manier met haar rijkdom te zullen pronken. Om dat te bewijzen, deelde ze op Snapchat een filmpje waarin ze een halsketting draagt met de naam van haar stad Calabasas. Hoewel die nog steeds 470 euro kost, is het toch al heel wat minder dan de juwelen die miljoenen waard zijn. Het is in elk geval duidelijk dat Kim geen tweede keer een dergelijke overval wil meemaken en ze herstelt nog steeds van het trauma dat ze daarbij opliep.

Nu:

Vroeger: