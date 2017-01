Anthony Vanden Borre, van toptalent tot kwade smurf

Anthony Vanden Borre, die vandaag bekendmaakte dat hij stopt met voetballen, heeft een bewogen carrière achter de rug. Hij kende een hoogtepunt op het WK 2014, maar zakte daarna weg bij Anderlecht. Hij werd vaak geprezen om zijn voetbalskills, maar kwam soms ook als lolbroek uit de hoek. Een overzicht.

Vanden Borre speelde tijdens zijn jeugd altijd bij Anderlecht, samen met Vincent Kompany. Op zijn zestiende debuteerde hij in de reguliere competitie. In 2007 stapte hij over naar de Italiaanse competitie, maar na een uitleenbeurt aan Portsmouth kwam hij in 2011 bij KRC Genk terecht. Hij speelde er slechts een jaar, werd daarna clubloos voor een half seizoen en werd opnieuw opgepikt door Anderlecht. Deze zomer werd hij uitgeleend aan Montpellier, waar hij zijn carrière beëindigde.

De 29-jarige rechterflankverdediger speelde in de zomer van 2014 na een zoveelste herlancering van zijn carrière nog het WK met de Rode Duivels, maar maakte zich een jaar later onmogelijk bij paars-wit. Na zijn verwijzing naar de B-kern haalde hij snoeihard uit naar coach Besnik Hasi en heel wat van zijn ploegmaats, waardoor het einde verhaal was voor Vanden Borre in de hoofdstad. Er werd echter niet meteen een nieuwe ploeg gevonden voor de verdediger, waardoor hij een jaar moest trainen en spelen met de beloften en de B-kern. Ook onder de nieuwe coach René Weiler moest Vanden Borre niet rekenen op een stek in de A-kern.

Een van de opvallendste momenten van Anthony Vanden Borre was toen hij kwaad achter Besnik Hasi ging staan tijdens een match tegen Genk. Zijn witte muts leverde hem meteen de bijnaam kwade smurf op.

Vanden Borre was geliefd bij heel wat supporters. Tijdens een interview met Anderlecht-trainer Besnik Hasi werd er luid “Anthony” gescandeerd.

Vanden Borre kwam in opspraak toen hij zijn veters aan het strikken was tijdens een eerbetoon aan de overleden Gregory Mertens. Uit beelden bleek echter dat VDB ook voor het eerbetoon al gehurkt aan zijn veters zat te peuteren.