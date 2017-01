Schoten gelost tijdens achtervolging: geseinde winkeldief in levensgevaar

De Panne / Koksijde - Bij een achtervolging in Adinkerke, vlakbij de grens met Frankrijk, in De Panne, zijn dinsdagochtend schoten gelost. De man die achtervolgd werd door de politie, een vermoedelijke winkeldief, is naar het ziekenhuis overgebracht. De winkeldief werd in de rug geschoten en verkeert in levensgevaar.

Een ANPR-camera van de politiezone Westhoek had dinsdagochtend een verdachte wagen opgemerkt. De chauffeur van de wagen stond geseind omdat hij verschillende diefstallen op warenhuizen in de Westhoek op zijn kerfstok had. De wagen werd ook dinsdagochtend door de politie gespot aan de parking van een warenhuis in Koksijde. Toen de agenten de chauffeur wilden aanspreken, reed die weg. In de achtervolging die volgde werden schoten gelost. Dat de politie schoten loste, staat al vast. Verder onderzoek moet uitwijzen of ook de achtervolgde man schoot.

De man, een gekende 53-jarige winkeldief uit de Noord-Franse stad Roubaix, wist tijdens de achtervolging twee wegversperringen te ontwijken. Bij de schoten die vielen, werd de man in rug geraakt. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.

De wagen van de man werd tegengehouden in de Kerkstraat tussen Adinkerke en De Panne. Die straat is ook volledig afgesloten. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij gewond raakte tijdens de schietpartij is niet duidelijk.