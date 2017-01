Dood maar niet vergeten: twee jaar na de dood van Junior Malanda

Vandaag is het twee jaar geleden dat België met Junior Malanda één van zijn meest beloftevolle voetballers verloor.

Vandaag twee jaar geleden verloor België één van zijn meest beloftevolle voetballers. Junior Malanda, middenvelder van Vfl Wolfsburg en kapitein van de Rode Duivels U21, werd bij een verkeersongeval uit zijn Volkswagen Touareg geslingerd en overleed ter plekke.

Foto: AFP

Heel even stond de voetbalwereld stil. Ongeloof volgde, het regende steunbetuigingen uit binnen- en buitenland. Wolfsburg stelde zijn vertrek op winterstage met enkele dagen uit. De Belgische Jupiler Pro League, ex-clubs Zulte Waregem en Anderlecht voorop, hield een minuut stilte om de betreurde middenvelder te herdenken. Eind januari herdacht Wolfsburg Malanda bij zijn eerste competitiematch na de winterstop op treffende manier: een minuut stilte, een gigantische tifo en een 4-1 zege tegen het op dat moment ongenaakbare Bayern München. Het verdriet gaf Kevin De Bruyne, op het moment van het ongeval ploegmaat van Malanda bij Wolfsburg, vleugels. Hij scoorde twee keer.

Vandaag had Malanda 22 jaar kunnen zijn. Hij had ploegmaat kunnen zijn van doelman Koen Casteels en aanvaller Ismail Azzaoui, twee jonge Belgen die na zijn dood naar Wolfsburg trokken. In plaats daarvan trok Wolfsburg zonder Malanda op winterstage naar het Spaanse La Manga. De spelers vormden een kring en hielden een minuut stilte. "Voor altijd in onze harten! Rust in vrede, Junior", schreef de club op Twitter. Kevin De Bruyne postte een foto van hemzelf en zijn betreurde vriend. De broertjes Lukaku deelden in het verdriet. Anderlecht rouwde mee.

Junior Malanda. Dood,maar niet vergeten.

Always remember! ???? pic.twitter.com/nvEyNZGo3z — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 10 januari 2017

Loin des yeux mais près du cœur ???? ... JM — R.Lukaku Bolingoli10 (@RomeluLukaku9) 10 januari 2017

Für immer in unseren Herzen! Ruhe in Frieden, Junior. #RIPJuniorMalanda pic.twitter.com/1HpqWU1Nj0 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 10 januari 2017