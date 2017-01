Standbeeld van Lionel Messi vernield door vandalen

Het standbeeld van Lionel Messi in Argentinië is vernield door vandalen. Het beeld van de ster van Barcelona en Argentinië werd letterlijk in twee gezaagd. De herstellingswerken zijn al gepland, laat het bestuur van Buenos Aires weten in een persbericht.

Het standbeeld van Messi in Buenos Aires heeft geen romp, armen of hoofd meer. De helft van het beeld is verdwenen, mogelijk door fans die het beeld als trofee willen houden.