Zo lijk je op het lief van prins Harry (en het kost je 10.000 euro per maand)

Meghan Markle, actrice en de vriendin van de Britse prins Harry, staat bekend om haar comfortabele casual stijl. Niet dat je er goedkoop vanaf komt als je haar garderobe zou willen shoppen: een nieuwe blog rekende uit dat alle kleren die Meghan in december droeg, samen een dikke 10.000 euro kostten.

Een nonchalante beanie, een losse jas en een strakke jeans: Meghan Markle houdt haar alledaagse kleding bescheiden. Maar volgens de nieuwe blog 'Meghan's Mirror', die de kleding van de actrice onder de loep neemt, heeft ze een zwak voor dure handtassen. Zo werd ze afgelopen maand gezien met twee verschillende handtassen van Mulberry, eentje van Céline en twee van Marc Jacobs, samen goed voor een kleine 6.000 euro.

Haar jassen haalt Meghan onder meer bij J.Crew, Hobbs en Smythe, merken waar ook haar toekomstige schoonzus Kate Middleton fan van is. Volgens de blog droeg ze in december voor zo'n 2.500 euro aan jassen. De jeans en sweaters waarin ze in december gezien werd, kostten samen zo'n 800 euro en de sneakers en comfortabele boots waarin ze graag rondloopt, kostten samen zo'n 1.200 euro. Tel daar nog voor een kleine 500 euro aan accessoires bij - waaronder haar kenmerkende mutsen en de gouden ketting waaraan ze de letters 'M' en 'H' liet bevestigen - en je komt op een stevig kostenplaatje. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat Meghan elke maand zoveel geld uitgeeft aan nieuwe kleren.

Enkele van Meghan's favorieten: Trui van 360 Sweaters, sneeuwlaarsjes van Kamik, een gouden ketting van Maya Brenner met de letters 'M' en 'H', een tas van Mulberry en een jas van Hobbs.

Meghan en haar moeder in Toronto