Unieke beelden: zo ziet het dagelijks leven van een ijsbeer eruit

Vechten, jagen, plonsen, genieten van de zon. De dagelijkse routine van ijsberen is geweldig om te zien, maar dat kunnen bekijken is ook heel uniek. Het is immers niet simpel om te weten te komen hoe het echte leven van wilde ijsberen eruit ziet. Nu krijgen we daar een unieke kijk op.

Anthony Pagano van de United States Geological Survey, een Amerikaans wetenschappelijk bureau dat onderzoek doet naar factoren die de natuur bedreigen, zocht een manier om ijsberen te volgen. Zo hopen ze een beter zicht te krijgen op de levensomstandigheden van de beren nu de ijskappen aan het smelten zijn.

Over een periode van twee jaar bonden ze aan 10 dieren voor twee weken een actiecamera vast. Daarbij deden ze geen enkel dier pijn. Deze beelden, genomen vanuit het standpunt van een volwassen vrouwelijke ijsbeer helpen de onderzoekers om in te schatten of ze voldoende eten hebben.