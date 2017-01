Amateurvoetballer wordt ontslagen als fabrieksarbeider, enkele dagen later biedt Arsenal hem tienvoudige aan

From @Hednesford_Town to Arsenal - it's been some start to the year for @cbramall96 pic.twitter.com/T9ssFMEfAM

Arsenal heeft zijn nieuwe linksback Cohen Bramall (20) voorgesteld. De youngster werd gehaald vanuit de zevende (!) klasse van het Engelse amateurvoetbal en pakt in de Engelse media uit met zijn wel erg straffe verhaal. Eén dag voordat Arsenal hem belde, kreeg Bramall namelijk zijn ontslag als fabrieksarbeider. Bij The Gunners zal hij nu het tienvoudige verdienen.

Bramall (20) komt van zevendedivisieclub Hednesford Town. Daar zat hij zelfs nog maar vijf maanden. Eigenlijk wilde hij linksvoor spelen, maar zijn trainer - Liam McDonald - zag eerder een linksachter in hem. “Ik kreeg vertrouwen van hem. Mijn zelfvertrouwen bleef maar groeien en er begon interesse te komen van andere teams”, doet Bramall zijn verhaal op de website van Arsenal.

Bramall sloot een contract af bij een agentschap dat hem bij een resem clubs wist aan te bieden. Zo mocht hij uiteindelijk meedoen in een wedstrijd van Sheffield Wednesday, dat momenteel in de Engelse tweede klasse uitkomt. Een dag later kreeg Bramall echter een telefoontje van Bentley Motors, waar hij als fabrieksarbeider werkte. De linksback moest afvloeien.

“Ik besef het nog steeds niet”

“Toen ze het mij vertelden, was het eerste dat ik kon bedenken dat ik snel een nieuwe job nodig had”, vertelde hij bij Sky Sports. “Eén dag later was ik op weg naar huis voor een test bij lageredivisieclub Shrewsbury Town toen het agentschap belde. Toen ze mij vertelde over de interesse van Arsenal, dacht ik dat het een grapje was. Daarna heb ik echter zo snel mogelijk mijn spullen gepakt en ben ik direct naar Londen gegaan.”

Twee dagen, meer had Arsenal niet nodig om Bramall een contract aan te bieden. Hij krijgt een standaardcontract als jonge profspeler, volgens Engelse media een loon van zo’n 3000 pond per week. Tien keer zoveel als zijn loon als fabrieksarbeider. Maar daar is het Bramall helemaal niet om te doen. De jongen is dolenthousiast dat hij plots met zijn helden op het veld mag staan. “Het ene moment kijk je Match of The Day (bekend Engels voetbalprogramma, nvdr) en het volgende sta je op het veld met Alexis Sanchez, Mesut Özil, Olivier Giroud en Petr Cech. Ik besef het nog steeds niet en weet niet wanneer ik dat wel zal doen. Ook mijn vrienden en familie konden het nauwelijks geloven.”