Belgische Voetbalbond na uitbreiding WK: “Te vroeg om te reageren”

Voor de Belgische Voetbalbond (KBVB) is het momenteel nog iets te vroeg om te reageren op de uitbreiding van het WK voetbal. Dinsdag besliste de Raad van de FIFA dat er vanaf 2026 48 (in plaats van de huidige 32) deelnemers in actie komen op een WK, het is echter nog onduidelijk of er meer WK-tickets te verdelen vallen onder Europese landen.

Momenteel krijgt Europa dertien tickets voor een WK, een aantal dat mogelijk naar zestien zou kunnen gaan maar daar wordt binnenkort pas over beslist. “We hebben deze ochtend kennis genomen van de beslissing van de FIFA”, aldus woordvoerder Pierre Cornez aan Belga. “Momenteel is het echter heel vroeg en vrij moeilijk om daar op te reageren, we beschikken immers nog niet over de praktische details en het aantal deelnemers per continent”, klinkt het.

Volgens de KBVB is deelnemen aan een groot toernooi wel altijd “een boost” voor de landen, door een uitbreiding kunnen dus meer landen van die unieke ervaring proeven.

Het WK voetbal zal vanaf 2026 dus met 48 in plaats van 32 landen gespeeld worden. Het worden wereldkampioenschappen met zestien groepen van drie teams, de WK’s van 2018 (in Rusland) en 2022 (in Qatar) behouden hun 32 deelnemers. Verdere details volgen de komende maanden en jaren.