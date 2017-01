OEFENMATCHEN. AA gent wint met 11-0 (!), Eupen houdt helft stand tegen Bayern

Vandaag kwamen (en komen) heel wat Belgische ploegen in actie tijdens een oefenwedstrijd op stage. AA Gent verpulverde het Chinese Yanbian terwijl Eupen lang standhield tegen Bayern München maar na rust zijn meerdere moest erkennen. Zulte Waregem en KV Oostende bekampen later met respectievelijk Borussia Mönchengladbach en Schalke 04 ook nog twee Duitse toppers.

AA Gent was goed bij schot tegen het Chinese Yanbian, nochtans een ploeg uit de stinkend rijke Super League waar sterren als Axel Witsel voor het geld naar toe trekken. Kalu opende al in de negende minuut de score voor de Buffalo’s met zijn eerste treffer voor AA Gent. Schoofs gaf de assist bij de 1-0 en scoorde even later zelf de 2-0. Op het halfuur pikte Dejaegere zijn doelpuntje mee en alweer Schoofs legde de 4-0-ruststand vast, deze keer op aangeven van Kalu. Het doelpuntenfestival ging na rust gewoon door: Simon en Perbet scoorden elk driemaal (!) waardoor na 72 minuten al de beschamende 10-0 op het bord stond. In de 88e minuut maakte Perbet zijn vierde van de middag: 11-0.

Eupen wachtte een lastige taak tegen Bayern München. Hoewel de Rekordmeister aantrad met sterren als Müller, Ribery, Robben en Lewandowski in de basis, hielden de Oostkantonner verrassend goed stand. Pas op slag van rusten opende Hummels de score toen de bal na geharrewar voor doel op corner voor zijn voeten belandde: 0-1. Al vroeg in de tweede helft verdubbelde de pas ingevallen Benko de score. Eupen kon het niet meer belopen waardoor Arturo Vidal, Douglas Costa en opnieuw Benko er uiteindelijk nog 0-5 van konden maken.

Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem (17u) kwam Borussia Mönchengladbach al een eerste maal in actie vandaag. De Duitse tweedeklasser Würzburger Kickers werd met 2-0 verslagen, tweemaal scoorde Thorgan Hazard vanop de stip: in de 69e en 81e minuut.

Programma:

14u:

Würzburg - Borussia Mönchengladbach 2-0

Wolfsburg - Sion 2-1

15u45:

AA Gent - Yanbian 11-0

16u:

Eupen - Bayern München 0-5

17u:

Borussia Mönchengladbach - Zulte Waregem

KV Oostende - Schalke 04