Ze had 17 miskramen en volgens de dokters zou ze nooit kinderen kunnen krijgen. Nu kreeg deze vrouw 4 kinderen in 9 maanden tijd

Lytina Kaur was amper 17 toen ze kanker kreeg, de therapie was zo intensief dat haar lichaam blijvende schade ondervond. Een jaar later kreeg ze het nieuws van de dokters dat ze waarschijnlijk nooit kinderen zou kunnen krijgen. Nu vertelt de vrouw hoe ze in negen maanden tijd vier kindjes kreeg.

Lytina, uit Wollaton in het Verenigde Koninkrijk, was nog een tiener toen ze hoorde dat ze acute myeloïde leukemie had. Na intensieve behandelingen met chemotherapie en radiotherapie was ze nog steeds heel ziek. Een beenmergtransplantatie van haar broer, zorgde ervoor dat ze volledig kon genezen. Maar dat had wel zijn consequenties.

“Ik kon wellicht nooit kinderen krijgen”

“De dokters zeiden me dat ik waarschijnlijk nooit kinderen zou kunnen krijgen.” Dat vond Lytina verschrikkelijk, want ze had altijd al graag kindjes gehad. “Ik was nog heel jong toen ze het mij vertelde dat ik geen kinderen kon krijgen”, vertelt ze aan de Nottingham Post. “Ik dacht daar niet over na toen. Maar toen ik 23 was en trouwde vond ik het verschrikkelijk.”

Dus Lytina en haar man probeerde toch om kinderen te krijgen. De jaren die volgden waren emotioneel heel zwaar voor hen. Eerst mislukte de natuurlijke zwangerschappen 11 keer, nadien verloor ze nog 6 kindjes na proefbuisbevruchtingen. Toen ze 32 werd, had Lytina 17 miskramen moeten doorstaan. Maar toen begon het tij te keren.

“Ik had het niemand verteld, ik dacht toch dat het een miskraam zou zijn”

Het koppel besloot een draagmoeder in India te contacteren, omdat hun kinderwens zo groot was. Toen de procedure succesvol verliep, waren ze in blijde verwachting van hun twee kindjes in november 2015. Samen dachten ze al na over namen en kwamen overeen over Kajal en Kavita.

Maar het waren niet die twee meisjes die ze het eerst in hun familie mochten verwelkomen. In september 2015 beviel Lytina zelf van haar allereerste dochtertje, Kiran. “Ik was helemaal gechoqueerd, mijn man en ik waren aan het wachten op een miskraam, zo liep het altijd, we dachten nu ook”, zo klinkt het, want het kindje was niet via IVF gepland, omdat ze dat hadden opgegeven.

En daar eindigde het gezinsgeluk niet. Negen maanden na de geboorte van Kiran beviel Lytina van haar jongste dochtertje Kiyara. “Ik had het niemand verteld. Niet aan mijn familie, niet aan iemand anders. Ik wou niet dat iedereen blij zou worden en dat ik dan weer een miskraam zou krijgen.” Kiyara werd geboren toen ze 28 weken oud was, een prematuurtje, maar ze maakt het goed.

Vier kindjes op negen maanden tijd

Zo kreeg de mama in negen maanden tijd vier kindjes. “Het was enorm overweldigend. Ik was gewoon aan het genieten van mijn leven en in negen maanden tijd werd alles ineens gek.” De vier dames slapen wel goed door, daarmee heeft ze geluk. “Per week hebben ze meer dan 82 pampers nodig”, vertelt de mama nog.

“Hoewel ik het wel mis om uit te kunnen gaan, vind ik het geweldig om tijd met hen te besteden.” De vier meisjes zullen allemaal in dezelfde klas zitten, want er zit weinig verschil tussen hun leeftijden. “Ik ben zo fier op mijn dochters.”