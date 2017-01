Vrouwelijke journalist die het begin van W.O. II als eerste ontdekte, is overleden in Hongkong

De Britse journaliste Clare Hollingworth was op 28 augustus 1939 getuige van het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ze zag met haar eigen ogen hoe de Duitse troepen klaarstonden voor de invasie van Polen op 1 september. Ze is nu op 105-jarige leeftijd overleden in Hongkong.

De 28-jarige Clare Hollingworth was in 1939 beginnend correspondent voor de krant The Daily Telegraph. Ze verbleef in de zomer van dat jaar in Polen om verslag uit te brengen van de toenemende spanningen in Europa. Op 28 augustus 1939 zag ze tijdens een bezoek aan Duitsland dat de Duitse troepen klaarstonden om Polen binnen te vallen.

“Tientallen, zo niet honderden tanks”

Het was haar ex-geliefde, een Britse consul in de Poolse stad Katowice, die Clare een diplomatieke auto had geleend om de grens met Duitsland over te steken. Toen ze terugreed naar Polen zag ze naar eigen zeggen “tientallen, zo niet honderden tanks” in een vallei staan.

Voorpaginanieuws

The Daily Telegraph ging dankzij Clare met de primeur lopen. Op de voorpagina van de krant pakten ze uit met het nieuws over “duizend tanks bij de grens met Polen”. Ze was de eerste persoon die het Verenigd Koninkrijk op de hoogte heeft gebracht van de invasie.

Bij het begin van de effectieve inval bracht Clare zelfs live verslag uit vanop het front. Ze hield naar verluidt de telefoon in de lucht zodat de ambassademedewerkers de Duitse troepen zouden kunnen horen.

Hulp aan vluchtende Duitsers

Voor ze actief werd als journaliste hielp Clare nog duizenden mensen die Nazi-Duitsland ontvlucht waren. Ze zorgde ervoor dat ze een Brits visa kregen. De primeur in Polen was trouwens zeker niet het laatste wapenfeit van Clare Hollingworth. Ze was ook betrokken bij de ontmaskering van de sovjetspion Kim Philpy, een dubbelagent bij de Britse inlichtingendienst. Clare twijfelde toen aan zijn loyaliteit.

Hiernaast bracht ze na de oorlog verslag uit in onder meer Vietnam, Algerije en het Midden-Oosten. In de jaren 70 trok ze naar China, en het is ook in Hongkong dat Clare nu op 105-jarige leeftijd overleden is.