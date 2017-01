Bayern leent Badstuber uit: “Hoop op voldoende speelminuten bij Schalke 04”

De Duitse verdediger Holger Badstuber wordt door de Duitse landskampioen Bayern München tot het einde van het seizoen uitgeleend aan reeksgenoot Schalke 04, zo maakte de club uit Gelsenkirchen dinsdag bekend.

De 31-voudige international trainde dinsdag nog met Bayern mee in Doha, maar voor de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen was hij er al niet meer bij. Een van de eerstvolgende dagen ondergaat de 27-jarige Badstuber medische testen bij Schalke, waarna de overeenkomst definitief wordt. Op het einde van het seizoen loopt zijn contract in München af en is hij een vrije speler.

“Ik kijk ernaar uit om voor Schalke te spelen”, vertelde de speler in een eerste reactie. “Ik hoop er aan voldoende speelminuten te komen.”

De blessuregevoelige Badstuber werd de voorbije dagen eveneens gelinkt aan Manchester City, dat op zoek is naar versterking achterin.