Standard-jonkie maakt indruk... op de piano

De kans is groot dat u nog nooit van Standard-speler Fadel Gobitaka (18) gehoord heeft. Erg verwonderlijk is dat ook niet: de jonge Belgisch-Togolese middenvelder kwam dit seizoen nog maar vier minuten, verspreid over twee invalbeurten, in actie voor de Rouches. Gelukkig voor Gobitaka heeft de jongen ook verborgen talenten. Zo gaf hij op stage met Standard zowaar een aardig staaltje piano ten beste. Kenners herkennen het wondermooie ‘River Flows in You’ van de Zuid-Koreaanse componist Yiruma.