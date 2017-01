Mountainbikers hebben pijnlijk probleem met fiets die vastzit in elektrische draden

Drie vrienden uit het Verenigd Koninkrijk gaan vaak samen fietsen om er eens tussenuit te zijn. Toch hebben Al, Paul en de man achter de camera deze keer misschien meer aan hun lachspieren gewerkt dan aan hun conditie.

De mannen waren aan het fietsen toen ze plots het idee kregen om niet de ‘gewone’ weg te volgen, maar om over een veld te fietsen. Daarvoor moesten zij en hun fiets wel eerst over een hek geraken. Paul begon en zwierde zijn fiets over het laagste deel waar er draden hingen. Plots ontdekte hij echter dat er elektriciteit op die draden zat, waardoor hij z’n fiets liet vallen. De vrienden probeerden elk om de beurt om de fiets terug los te krijgen wat heel wat hilariteit en pijn opleverde. Gelukkig slaagden ze na heel wat gevloek ook in hun opzet.