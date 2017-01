Zes maanden dreigt voor man die vuurwerk in decollete gooide

Hasselt - De 25-jarige man uit Hannuit die in augustus 2014 in de Versuz een vuurwerkstok in de decolleté van een vrouw (39) kieperde, riskeert zes maanden cel. De man verklaarde stomdronken te zijn en zich niets meer te herinneren. Het slachtoffer hield er zware brandwonden aan over en vraagt 8.800 euro schadevergoeding. De zaak sleept al een tijdje aan door allerhande procedures, maar zit nu in zijn laatste rechte lijn in de Hasseltse correctionele rechtbank.

De verdachte tekende dinsdag present in de rechtbank. Hij bleef bij zijn verhaal van niets te weten en dat hij te veel gedronken had. “Wraakroepend. Als je zat bent, mag je zulke feiten doen,” reageerde het slachtoffer. Haar advocate schetste daarop nog eens de feiten over hoe de twintiger het vuurwerk afgenomen had van bezoekers die een fles sterke drank besteld hadden en de glitters er gratis bijkregen. De verdachte stopte de stok achter haar kleed waarna ze met een vriendin haar jurk kon opschudden totdat het op de grond viel. “Nog een geluk dat haar kleed geen vuur vatte. Pas de dag erna is mijn cliënte naar het ziekenhuis gegaan omdat op de avond zelf al haar zenuwen gewoonweg verbrand waren. Nu nog altijd kan ze niet zonnebaden. Ook haar vakantie naar Kreta een maand later werd niks door de verwondingen. Drie maanden lang kon ze geen beha dragen en ze heeft blijvende esthetische schade.”

De procureur sprak van opzettelijke slagen en verwondingen. Hij verwees naar camerabeelden, de beschrijving dat de man in het Frans antwoordde en de getuigenis van haar vriendin. “Geen objectieve getuige en op de camerabeelden staan de feiten niet,” hekelde de verdediging die voor de vrijspraak ging.

Vonnis op 7 februari.