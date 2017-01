Red Flames oefenen tegen Schotland in aanloop naar EK

Brussel - De Red Flames (FIFA 25) spelen op 11 april om 20u in het stadion van OH Leuven een oefeninterland tegen Schotland, in het kader van hun voorbereiding op het EK vrouwenvoetbal. Schotland is 21e op de FIFA-ranking en neemt net als België deel aan het EK.

Vanaf volgende week dinsdag tot en met maandag 23 januari verblijft de selectie van bondscoach Ives Serneels voor een stageweek in het Belgian Football Center in Tubeke. Nadien volgt van 1 maart tot 8 maart de Cyprus Women’s Cup, met wedstrijden tegen Zwitserland (FIFA 17), Italië (FIFA 16), Noord-Korea (FIFA 10) en een plaatsingswedstrijd. Op 13 juni spelen de Belgische voetbalvrouwen in Leuven nog een vriendschappelijk duel tegen vicewereldkampioen Japan (FIFA 7).

De Red Flames plaatsten zich voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Red Flames werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15), Noorwegen (FIFA 11) en gastland Nederland (FIFA 12).