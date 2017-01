FC Sevilla biedt uitweg voor wegkwijnende Jovetic

Het Spaanse FC Sevilla, momenteel de nummer twee in de Primera Division, neemt de Montenegrijnse aanvaller Stevan Jovetic tot het einde van het seizoen en met aankoopoptie over van het Italiaanse Inter Milaan, waar hij steeds minder aan spelen toekwam. Dat maakte FC Sevilla dinsdag bekend.

Bij de Andalusische club is de 27-jarige international na de Fransman Clément Lenglet de tweede versterking in deze wintermercato.

Jovetic kende zijn jeugdopleiding bij de Servische clubs Mladost Podgorica en Partizan Belgrado, waar hij het schopte tot in de A-kern. Het Italiaanse Fiorentina trok hem in 2008 aan en vijf jaar later meldde de Engelse grootmacht Manchester City zich voor Jovetic. Daar kon hij zich nooit helemaal doorzetten en ook zijn transfer naar Inter in de zomer van 2015 bracht geen soelaas. Dit seizoen moest hij er in de competitie vrede nemen met vijf invalbeurten.