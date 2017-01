Elsene -

Aan de Boondaalse Steenweg in Elsene is zondagnamiddag een dakloze man overleden. De man zakte om 14.50 uur in elkaar ter hoogte van het oude postgebouw, vlakbij het Flageyplein. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie gaat het om een natuurlijk overlijden. Eind vorig jaar zakte ook al een dakloze man in elkaar aan het Zuidstation.