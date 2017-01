Eindelijk fitte Kompany toont zich op training aan Guardiola

Manchester City pakt er groot mee uit op zijn website: Pep Guardiola kreeg een gigantische boost op training met de terugkeer van een trio in de eerste ploeg. Vincent Kompany, Leroy Sane en Fernando toonden zich meteen.

Het was de eerste keer dat Vincent Kompany met de groep trainde sinds hij in november uitviel met een knieblessure tegen Crystal Palace. De kapitein trainde tot nu toe alleen maar is eindelijk weer fit genoeg om mee te doen met de groep, zo blijkt.

Sane viel uit na de wedstrijd tegen Arsenal in december waarin hij zijn eerste goal maakte, Fernando was uit sinds Boxing Day.

Manchester City speelt zondag tegen het Everton van Romelu Lukaku, een duel tussen Kompany en Lukaku behoort dus tot de mogelijkheden.