Vlaanderen kan prijsverhoging Telenet niet smaken

Bij heel wat Vlamingen is de aangekondigde prijsverhoging van Telenet voor een reeks diensten in het verkeerde keelgat geschoten. Op de Facebook-pagina van iklaatmenietpluimen.be stroomden vanmiddag al honderden boze reacties toe. Ook federaal minister van Telecom Alexander De Croo is bijzonder kritisch voor de recente prijsstijgingen in de sector.

“Betalen wij nog niet genoeg? Telenet, schaam u!” Vele klanten kunnen er niet om lachen dat Telenet onder meer de populaire bundels Whop en Whoppa met 1,99% (of respectievelijk 1,35 en 1,55 euro per maand) duurder maakt. Ze ventileren hun boosheid vooral op de facebookpaginavan iklaatmenietpluimen.be, een initiatief van Kurt Buysse. Twee jaar geleden voerde hij al een fel protest tegen Telenet, toen die de prijzen stevig verhoogde. “Liefst 100.000 klanten lieten toen via die weg van zich horen”, zegt hij. “Dat heeft effect gehad, want vorig jaar heeft Telenet het niet aangedurfd om de prijzen te laten stijgen. Ditmaal durven ze ook geen stijging door te voeren die hoger ligt dan de inflatie. Maar daar hoeven we dan ook weer niet blij om te zijn. Ik kijk voorlopig nog even de kat uit de boom. Maar als er een andere provider bereid is om een goed voorstel te doen, dan sluit ik niet uit dat we opnieuw een groepsofferte lanceren.”

Bij concurrent Proximus was er op 1 januari al een prijsverhoging voor een aantal producten. Federaal minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) is kritisch over de recente prijsverhogingen in de telecomsector. Hij wil naar eigen zeggen de macht van de consument in de sector versterken. Dat kan door de overstap van de ene naar de andere operator makkelijker te maken. “Vanaf midden dit jaar komt er een regeling waarmee mensen makkelijker van operator kunnen veranderen, net zoals dat vandaag bijvoorbeeld kan voor je gas- of elektriciteitsleverancier”, stelt De Croo. Hij moedigt mensen ook aan om op de website bestetarief.be - van de telecomregulator BIPT - de prijzen te vergelijken.

Daarnaast is De Croo tevreden dat er met Orange een derde aanbieder op de markt is gekomen van bundels internet, tv en gsm. “Dat bedrijf heeft al aangekondigd dat het de markt wil wakker schudden. Een telecomspeler erbij betekent op termijn méér concurrentie, méér druk op de prijzen en méér keuze voor de consument. En dat is een goede zaak”, aldus de minister.