Oostende was mooi, maar wat dan gezegd van het kampioenschap cyclocross in de VS?

Nobele onbekende Stephen Hyde (Cannondale) kroonde zich tot Amerikaans kampioen veldrijden. Sportief voor ons Belgen niet echt een spraakmakend resultaat maar het parcours in Hartford was er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Oostende mocht afgelopen weekend dan wel een schitterend decors vormen voor het BK, in de VS kregen de crossers ook een mooi en uitdagend terrein voor de wielen geschoven. De sneeuw op zondag maakte het enkel nog wat specialer maar de steile, schuine helling was de dag voordien ook al een erg lastige hindernis. Tel daar de populariteit van het veldrijden in de VS bij op en je weet dat het de moeite is om de beelden van het Amerikaans kampioenschap eens te bekijken.

Bekijk hieronder de samenvatting van de strijd bij de elite mannen, met Stephen Hyde als winnaar: