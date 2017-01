VIDEO. Milan eert overleden crossmakker met pakkend filmpje: “Ik beschouwde hem als mijn grote broer”

Beernem / Aalter - Met een aangrijpend filmpje op YouTube heeft Milan Lamyns (16) afscheid genomen van de overleden motorcrosser Damon Beauprez uit Maria-Aalter. Het eerbetoon aan zijn goede vriend werd al 12.000 keer bekeken.

De getalenteerde motorcrosser Damon Beauprez (23) uit Maria-Aalter verloor op 28 december de strijd tegen leukemie. Vlak voor de uitvaartplechtigheid, zaterdag in de kerk van Maria-Aalter, namen op verzoek van de papa en de vriendin van Damon tientallen motorcrossers met een dubbele erehaag afscheid van hun overleden makker.

Onder hen de zestienjarige Beernemnaar Milan Lamyns, die het ronkende eerbetoon filmde en de beelden verwerkte in een aangrijpende afscheidsvideo, die hij op zijn YouTube-kanaal plaatste.

“Het filmpje houdt de herinnering aan Damon levend en helpt zo de pijn te verzachten. Zijn dood was voor mij een bijzonder zware klap. Ik beschouwde hem als mijn grote broer.”

Milan Lamyns, die mechanische vormingstechnieken volgt aan de middelbare school Emmaüs in Aalter, leerde Damon Beauprez tien jaar geleden kennen. Milan was toen amper zes jaar oud en keek enorm op naar Damon, die zijn ultieme droom najaagde: professioneel motorcrosser worden. “Damon en ik hadden ook elk een YouTube-kanaal, waarin we zelfgemaakte filmpjes plaatsten en onze passie voor de motorcross met de wereld deelden.”

Het filmpje met het eerbetoon werd inmiddels al meer dan 12.000 keer aangeklikt en kreeg tal van lovende reacties.