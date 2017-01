In dit land wordt door de inwoners het meeste alcohol ter wereld gedronken

Dacht je dat wij Belgen grote drinkers waren? Dan moeten we je ongelijk geven. Een Britse website publiceerde een lijst met daarin alle landen en het aantal liter alcohol dat de inwoners gemiddeld jaarlijks achteroverslaan. België scoort verrassend laag, met een 31ste plaats. De Moldaviërs staan op de eerste plaats met maar liefst 17,4 liter per jaar.

Een Britse site gebruikte de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om de lijst samen te stellen. In de top drie vinden we naast Moldavië ook Wit-Rusland en Litouwen terug.

Rusland, Tsjechië, Oekraïne, Andorra, Roemenië, Servië en Australië vervolledigen de top tien. De Belgen staan op de 31ste plaats met 10,8 liter per persoon per jaar. Luxemburg staat op plaats 25 en onze noorderburen de 42ste plaats in de lijst.