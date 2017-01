Alessio (6 maanden) die vermoord werd door zijn vader mag dan toch begraven worden bij zijn grootmoeder

De moeder van de kleine Alessio zal haar zoontje uiteindelijk toch kunnen begraven in het familiegraf in Grâce-Hollogne. De baby van slechts 6 maanden oud werd afgelopen vrijdag vermoord door zijn vader in Ougrée.

Het college van burgemeester en schepenen gaf dinsdag haar officiële toestemming voor de begrafenis van de vermoorde Alessio. De grootvader van het jongetje heeft schriftelijk afstand gedaan van de plaats in het graf die voor hem was bestemd. Maandagavond had het college zich nog verzet tegen de wens van de moeder om haar zoon bij de grootmoeder van het kind te begraven in het familiegraf. Dit aangezien noch de ouders van de baby, noch de baby zelf gedomicilieerd zijn in de gemeente.

Verschillende initiatieven werden vervolgens op poten gezet om het gemeentebestuur van gedachten te laten veranderen. Dinsdagmiddag vond de plaatsvervangend burgemeester van Grâce-Hollogne dan toch een oplossing om aan de wens van de moeder te voldoen. Doordat de grootvader afstand deed van zijn plaats in het graf kon de zaak herbekeken worden.

Afgelopen vrijdag overleed Alessio nadat zijn vader hem geslagen had tijdens een woedeaanval. Het parket van Luik bevestigde dat de man psychiatrische problemen heeft. De man, die zijn gruwelijke daad niet kon verklaren, werd gearresteerd voor moord.