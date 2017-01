“China zal nog veel Witsels moeten halen: niveau van een derdeklasser”

Eerst het goede nieuws: te oordelen naar wat we gisteren te zien kregen van de Chinese eersteklasser Yanbian in de oefenmatch tegen AA Gent, gaan de statistieken van Axel Witsel straks flink de hoogte in. Maar over het niveau van de toekomstige tegenstander van onze landgenoot kunnen we kort zijn. “Ze hadden het niveau van derde klasse in België en na hun wissels bij de rust amper dat van eerste provinciale”, zei AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

Ze wilden net als Willem II vier keer een half uur spelen in plaats van negentig minuten. Achteraf ben ik blij dat we dat niet gedaan hebben HEIN VANHAEZEBROUCK

Waar komt Rode Duivel Axel Witsel straks terecht voor een loon van 18 miljoen euro per jaar? Niet in de voetbalhemel. Zoveel is duidelijk na de oefenwedstrijd AA Gent-Yanbian Funde gisteren op stage in Oliva. Uitslag 11-0.

De Buffalo's leken wel Galactico's. Moses Simon scoorde een hattrick, Jérémy Perbet maakte er zelfs vier. En dan deden ze maar 45 minuten mee. Akkoord, in de tweede helft speelde Yanbian niet meer met zijn sterkste elementen, maar ook halfweg stond het al 4-0.

Yanbian Funde werd afgelopen seizoen negende in de Chinese Super (sic) League, die zestien ploegen telt. Yanbian heeft (nog) geen Europese supersterren binnengehaald zoals enkele van zijn reeksgenoten. De enige Europeaan deed gisteren niet mee. Al kunnen we ons moeilijk voorstellen dat de Hongaar Richárd Guzmics hun kansen gevoelig had verhoogd.

De Chinese club waar Witsel voor vier jaar tekende, Tianjin Quanjian, werd afgelopen seizoen kampioen in de Chinese tweede klasse en mag straks samen met Yanbian aantreden in de Super League. Zoveel super is daar dus niet aan en ook AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck schrok gisteren. “Eerlijk? Ik had er meer van verwacht. Ik kende het niveau niet. Ik had vooraf wat beelden bekeken en schat hun niveau op dat van een derdeklasser bij ons. Het tempo was vrij laag, de lijnen lagen ver uit elkaar. Ze hebben meteen een laag blok gezet omdat ze verwachtten dat ze heel wat problemen gingen hebben.”

“Na hun vele wissels bij de rust was het niveau zelfs dat van eerste provinciale. Als je kijkt naar het niveau van de Chinese competitie, dan is dat veel slechter dan ik had durven denken. Ze wilden net als Willem II vier keer een half uur spelen in plaats van negentig minuten. Achteraf ben ik blij dat we dat niet gedaan hebben.”

Warmste Week

Ons voetbalhart bloedde bij de gedachte dat een heerlijke voetballer als Axel Witsel straks wekelijks tegen ploegen van dit kaliber zal voetballen. De basisploeg van Yanbian had technisch nog enige bagage, maar op alle andere vlakken kwam ze tekort. Ze voetbalden aan een schabouwelijk tempo, de ploeg verloor bij de minste druk de bal en de verdedigers deden ons denken dat de Warmste Week nog aan de gang was, zo vrijgevig waren ze. De nieuwe verdediger van AA Gent, William Troost-Ekong, had spijt dat hij niet een paar keer op doel had getrapt. “Dit was het ideale moment om mijn eerste goal voor AA Gent te scoren”, gekscheerde hij.

“Als ze in China die investeringen willen doen voor spelers als Witsel, dan zullen ze er nog veel meer moeten halen”, zei Vanhaezebrouck. “Ze zullen ook andere aanpassingen moeten doen om die ploegen beter te wapenen en anders te laten spelen. Door bij elke ploeg één of twee sterspelers te steken, ga je het niveau niet omhoog tillen.”

Witsel hoopt ook in China in aanmerking te blijven komen voor de Rode Duivels, maar het niveauverschil van de ploegen waar hij straks wekelijks tegen speelt en dat van de Rode Duivels is – zo leerden we gisteren – gigantisch.