De pro’s en contra’s van een WK met 48 deelnemers

De WK-uitbreiding is nu ook officieel een feit. Het uitvoerend comité van de FIFA koos gisteren unaniem om het wereldkampioenschap voetbal vanaf 2026 met 48 deelnemers te laten plaatsvinden. Een stortvloed aan reacties, kritiek en opmerkingen volgde. Maar wat is nu echt negatief (of positief) aan het nieuwe WK-format?

CONTRA: Het was een politieke keuze, geen sportieve



Was de WK-hervorming een sportieve noodzaak? Neen. En dat vinden heel wat voetbalfans net zo zuur. Het nieuwe WK is een rechtstreekse verkiezingsbelofte ...