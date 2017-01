WK met 48 landen? In 2014 zouden Panama en Oman erbij geweest zijn...

De WK-uitbreiding is nu ook officieel een feit. Het uitvoerend comité van de FIFA koos gisteren unaniem om het wereldkampioenschap voetbal vanaf 2026 met 48 deelnemers te laten plaatsvinden. Een nieuwe verdeelsleutel voor de WK-kwalificaties wordt pas later vastgelegd, maar volgens het meest geopperde model zouden vooral de Afrikaanse, Aziatische en Noord- & Midden-Amerikaanse vertegenwoordiging profiteren. De drie zones zouden om en bij dubbel zoveel deelnemers mogen afvaardigen. Europa zou drie extra deelnemers mogen sturen.

Terugblikkend op het WK 2014 zou dat betekenen dat de Kaapverdische Eilanden, Guinee, Oezbekistan, Jordanië, Oman, Panama en Venezuela erbij zouden komen als WK-debutanten. De nieuwe deelnemer met de laagste FIFA-ranking zou Nieuw-Zeeland (97) zijn.

In de herwerkte verdeling met meer dan waarschijnlijk één zekere deelnemer uit Oceanië, is het niet onlogisch dat Australië de Aziatische kwalificatieronde verlaat en terugkeert naar haar geografische basis.

WK 2026 normaal in Noord-Amerika

De gastheer voor de eerste editie van het nieuwe WK-format komt meer dan waarschijnlijk uit Noord-Amerika, de CONCACAF-zone. Of zeg maar: gastheren, want Canada, Mexico en de Verenigde Staten tonen zich allen erg geïnteresseerd en kregen in oktober al de zegen van de FIFA om een gezamenlijk bid in te dienen. Het helpt natuurlijk ook dat CONCACAF-baas Victor Montagliani – hevig voorstander van de gemeenschappelijke bid – een van de grote krachten achter de WK-hervorming was. Ook Australië-Nieuw-Zeeland en Marokko zijn geïnteresseerd. De beslissing valt pas in mei 2020.