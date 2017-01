Aarden in de wereld van het profvoetbal: Vanden Borre heeft het nooit gekund

Anthony Vanden Borre was zestien jaar en 186 dagen toen hij onder Aimé Anthuenis op 28 april 2004 in de oefenwedstrijd tegen Turkije debuteerde. De journalisten drongen aan op een interview met de nieuwe sensatie en kregen het ook. Vanden Borre wist niet wat hem overkwam. Schoot bij elke vraag in de lach, zich afvragend: Is dit nu allemaal zo belangrijk? Even keek hij van in de inkomhal van het Koning Boudewijnstadion naar buiten en zag daar drie leeftijdsgenoten voorbijlopen. Ze waren elkaar aan het plagen, lachten luid. Toen al zag je: Vanden Borre had liever daar gelopen dan vragen te moeten beantwoorden over op welke positie hij nu eigenlijk het liefst speelde of hoe blij hij was met zijn eerste selectie.