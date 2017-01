Fellaini scoort belangrijk doelpunt voor Manchester United

Manchester United is bijna zeker van een plaats in de finale van de League Cup. Het won de eerste halve finale van Hull City op Old Trafford met 2-0. Marouane Fellaini mocht slechts een kwartiertje meedoen maar kopte wel de bevrijdende en belangrijke tweede treffer tegen de touwen, waardoor de terugwedstrijd op 26 januari toch wat minder spannend belooft te worden voor Mourinho.

Manchester United was de betere ploeg op Old Trafford maar scoren lukte voor rust niet, ondanks een alweer bedrijvige Pogba en een sterke Mkhitaryan. Juan Mata vond in de 56e minuut dan toch de weg naar doel (randje-buitenspel) maar daar leek het bij te blijven. Pogba trapte een heerlijke vrije trap nog staalhard tegen de paal. Marouane Fellaini mocht pas het laatste kwartier invallen maar deed wat van hem verwacht werd: de Rode Duivel dook vaak op in de zestien en werd ook gezocht. Dat loonde ook want in de 87e minuut kopte hij de 2-0 met een perfect lobje voorbij de doelman. Fellaini ging zijn treffer vieren met Mourinho en kreeg een aai over de bol van The Special One.

Foto: REUTERS

Wayne Rooney scoorde niet en werd in de 58e minuut naar de kant gehaald. Sir Bobby Charlton blijft zo dus nog even mede-recordhouder in Manchester. Rooney en Charlton scoorden allebei 249 keer in het shirt van de ‘Red Devils’.

Foto: Photo News

Morgen/woensdag wordt de andere halve finale gespeeld tussen Southampton en Liverpool.