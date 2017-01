Waarom Anthony Vanden Borre ondanks zoveel talent nooit een wereldspeler werd

“Het grootste voetbaltalent van België” was Anthony Vanden Borre in 2003. Vandaag hangt hij – na een ontgoochelende carrière – zijn schoenen aan de haak. Uitgevoetbald, uitgeblust. Hij laat zelfs 1,2 miljoen euro liggen op Anderlecht. Het verhaal van een voetballer die altijd heimwee had naar zijn moeilijke jeugd.

“De psycholoog van de club? Pfff... Dat die eerst zelf eens naar de psycholoog gaat.” Anthony Vanden Borre lacht. Het is 2006, hij is met Anderlecht op zomerstage in Oostenrijk en hij geeft – als 18-jarige ...