Atletico en Napoli bekeren voort zonder Mertens en Carrasco

Atletico Madrid en Napoli hebben zich allebei geplaatst voor de kwartfinales in de bekercompetitie van hun land maar beide clubs hadden daar hun Belgen niet voor nodig. Yannick Carrasco was geblesseerd (achillespees) en Dries Mertens kreeg rust.

Atletico ondanks verlies naar kwartfinale Copa del Rey

Atletico Madrid verloor met 2-3 van Las Palmas maar had de heenwedstrijd met 0-2 gewonnen, waardoor het toch voort bekert. Griezmann en Correa scoorden voor de thuisploeg, Livaja (2x) en Garcia maakten het in het slot nog even spannend maar de 2-3 in de 90e minuut kwam te laat.

Napoli na winst naar kwartfinale Coppa Italia

In de 1/8e finales werd Spezia makkelijk opzij gezet door Napoli. Zielinski opende al na drie minuten de score. De tweedeklasser kwam nog wel langszij maar na rust maakte Napoli het verschil via Giaccherini en Gabbiadini.

