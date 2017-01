Schoonmaakbedrijf betaalt fors voor kuispersoneel, maar stelt één tot de verbeelding sprekende voorwaarde

Op een enkeling na kent waarschijnlijk niemand veel mensen die echt graag kuisen. Maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Een Engels schoonmaakbedrijf betaalt kuispersoneel ruim 60 euro per uur. Al hangt daar wel één opvallende voorwaarde aan vast.

De ongewone jobadvertentie van ‘Naturist Cleaners’ doet heel wat stof opwaaien in Manchester. “We zoeken kuisvrouwen die private woningen naakt kunnen schoonmaken”, leest de eerste zin. “De job omvat alle schoonmaaktaken: stofzuigen, dweilen, de was doen, planten water geven, bedden opmaken, strijken en de ramen wassen.”

En zo weten we meteen wat het addertje onder het gras is. Het kuisen moet dus gebeuren zonder kleren. Dat levert een werknemer 75 euro voor het eerste uur op en zo’n 65 euro voor elk uur nadien. Kuisen met kleren kan en mag, maar dan zakt het loon naar 29 euro voor het eerste uur en 23 euro voor elk bijkomend uur. Bovendien is de kans vrij groot dat de bewoners van de woning die gekuist moet worden wel naakt zijn. De klanten van het bedrijf zijn dan ook voornamelijk naturisten.

Laura Smith, die het bedrijf in handen heeft, benadrukt dat de naaktheid niets met erotiek te maken heeft. “Er mogen geen foto’s of video’s gemaakt worden en de kuisvrouwen mogen niet betast worden”, stelt ze. “Er is helemaal niets seksueels aan onze diensten. We zoeken ook mensen van alle leeftijden en vormen.”