Child Focus daagt postbode die zijn kind aan pedofiel uitleende opnieuw voor de rechter

Mechelen - Child Focus heeft een veroordeelde Mechelse postbode opnieuw voor de rechter gedaagd. De man kreeg vorig jaar zeventien jaar cel omdat hij zijn zoontje (11) aan een Duitse pedofiel uitleende. Hij heeft de beelden van het misbruik ook via het internet verspreid, maar dat werd onvoldoende onderzocht. “Een gemiste kans om een breder pedofilienetwerk op te sporen”, zegt Heidi De Pauw van Child Focus. “Ondertussen gaan de beelden met zijn zoontje wel de wereld rond.”

Postbode L.H. (48) staat morgen terecht in de correctionele rechtbank van Mechelen voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Nog geen jaar geleden werd de man in dezelfde rechtbank een ronduit perverse, walgelijke man genoemd omdat hij zijn 11-jarig zoontje jarenlang had misbruikt. Hij ging daarbij zelfs zo ver dat hij zijn kind via darknet – een duistere plek op het internet waar misdadigers met elkaar in contact komen – aan een Duitse pedofiel aanbood. Die man ging op het voorstel in en verkrachtte de jongen in het bijzijn van zijn vader, die alles filmde en de beelden nadien via darknet aan andere pedofielen verspreidde.

“Beelden van de ergste soort zwaar seksueel misbruik”

L.H. kreeg van de rechter een gevangenisstraf van zeventien jaar opgelegd. Maar hij werd enkel veroordeeld voor het fysieke misbruik van zijn kind en niet voor het bezit en het verspreiden van de kinderpornografische beelden. Meer zelfs: volgens Child Focus zijn die beelden amper onderzocht. Het centrum dient daarom een nieuwe klacht met burgerlijke partijstelling in tegen de Mechelse pedofiel. “Als organisatie die strijdt tegen seksuele uitbuiting van kinderen vonden wij het erg belangrijk dat die beelden tóch nog onderzocht werden”, zegt Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus. “Want het gaat hier om beelden van de ergste soort van zwaar seksueel misbruik. Beelden van zijn zoontje die ondertussen via darknet de wereld rondgaan. ”

Child Focus betreurt dat het gerecht hier geen grotere prioriteit van heeft gemaakt. Door L.H. nu opnieuw voor de rechter te dagen, hopen ze alsnog een krachtig signaal te geven. “We vinden dat in deze zaak een kans werd gemist om een breder pedofilienetwerk in kaart te brengen en op te sporen. Deze man had nog contacten met andere pedofielen. Het loont toch de moeite om te kijken of er op de beelden nog andere slachtoffers of daders identificeerbaar zijn?”, zegt Heidi De Pauw. “Bij pedofielen is het nooit voldoende om enkel hun computer in beslag te nemen. Achter elk kinderpornografisch beeld schuilt een bewijs van seksueel misbruik van een echt kind. En voor die slachtoffers is het verschrikkelijk als die beelden later nog circuleren.”

“Computer gehackt”

Bij de start van het proces morgen zal moeten blijken wat het nieuwe onderzoek precies heeft opgeleverd. Het is sterk de vraag of de veroordeelde vader L.H. veel medewerking zal tonen. Tijdens zijn vorige proces ontkende hij alles en hield hij vol dat zijn computer werd gehackt.