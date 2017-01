Belgen hebben samen bijna een half miljard euro slapend geld

De Belgen hebben samen 426,7 miljoen euro staan op “slapende rekeningen”. Rekeningen waarmee al jaren niets meer is gebeurd, met daarop geld waarvan niemand de eigenaar nog kan contacteren. Centen die daarom geparkeerd staan bij de fiscus. Wie binnen de 30 jaar niet reageert, is die definitief kwijt.

Bijna een half miljard en de teller blijft aantikken. De fiscus heeft ondertussen 426,7 miljoen euro aan “slapende rekeningen” gestald in zijn zogenaamde deposito- en consignatiekas. Hij beheert dat geld omdat niemand de eigenaar nog kan vinden: er is al vijf jaar geen verrichting meer gebeurd, en ook de bank is er – na een zoektocht van een jaar met onder meer aangetekende brieven – niet in geslaagd om de bezitter te contacteren.

30 jaar stilte

Maar hoe ‘vergeet’ je in godsnaam een rekening? Het kan bijvoorbeeld gaan om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht. Of om een oude ASLK-zichtrekening die u vroeger als tiener had, maar die u glad vergeten bent. Of om andere rekeningen of levensverzekeringen die in de vergetelheid zijn geraakt.

Sinds 2006 zijn de banken verplicht om de afwezige eigenaars actief op te sporen. “In tachtig procent van de gevallen vinden we die ook”, zegt Tiziana Rizzo van ING. Maar als dat niet lukt, dan wordt het geld geparkeerd bij de fiscus. En geeft niemand na dertig jaar een kik, dan vloeit het allemaal naar de schatkist.

Allerkleinste bedragen sowieso kwijt

“Er is het afgelopen jaar voor 57,7 miljoen euro aan slapende rekeningen bijgekomen, waardoor we nu aan 426,7 miljoen euro zitten”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. De federale overheidsdienst heeft een website gemaakt om makkelijk na te gaan of je over vergeten geld beschikt. Een kleine rekensom leert dat je dan gemiddeld aan rekeningen komt van 3.700 euro die mensen dus domweg vergeten waren. “Als wij bij ons de berekening maken, komen we aan zo’n 2.000 euro per dossier”, zegt Hilde Junius van BNP Paribas Fortis. “Maar het is moeilijk met gemiddeldes te werken: er zitten kleine bedragen tussen, maar soms ook grote.”

De allerkleinste bedragen bent u trouwens sowieso kwijt. Staat er minder dan 20 euro op een slapende rekening, dan wordt die zonder verdere naamsvermelding doorgestort naar de fiscus. De schatkist is door die vergeten kleintjes al 4,8 miljoen euro rijker geworden.