Vliegtuigbaby krijgt naam van hoofdsteward

Het baby’tje dat maandag geboren werd op een vlucht naar Brussel krijgt de naam Gordon. Naar hoofdsteward Paul Gordon, die de bevalling boven de oceaan in ­goede baan leidde.

Het was haar droom, zei de Kameroense Anwei Arrete Epse Tahbah (32) maandagavond, dat haar pasgeboren zoontje de naam zou krijgen van de piloot van United Airlines die met haar van Chicago naar Brussel was gevlogen. Alleen bleek gisteren dat die Amerikaanse piloot een vrouw is, en Jill heet. Dat was dus geen optie.

Daarom ging de kersverse moeder haar inspiratie halen bij het personeel dat haar zoontje om half vier ’s nachts, ergens boven de Atlantische Oceaan, ter wereld heeft gebracht. Hoofdsteward Paul Gordon, medisch geschoold en dus gynaecoloog van dienst, was de allereerste die het kindje in zijn armen hield na de bevalling. “We hebben dan ook Gordon als naam gekozen”, vertelt Anwei. “Ik heb de naam intussen aan mijn man in Kameroen meegedeeld. Ik ben er zeker van dat hij akkoord zal gaan.” Haar bevalling in volle vlucht was een unieke ervaring. “Het was fantastisch. Iedereen was zo lief. Na de landing gingen passagiers zelfs kleertjes voor mijn zoontje kopen.”

Zodra ze voldoende hersteld is van de bevalling, zal de ­mama met haar baby Gordon terug naar Kameroen vliegen. Naar haar man en vier dochters.