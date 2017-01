Gezinsuitbreiding bij acteur Maxime De Winne (39). Zijn vriendin Laurence is bevallen van een meisje: Lucille, die bij de geboorte 3,130 kilogram woog.

Maxime De Winne heeft al een dochter van drie met Laurence en een zoon van elf uit een vorige relatie. Maxime speelde tot voor kort Quinten in de VTM-soap Familie, nadat hij voordien de rol van Tibo vertolkte in Thuis op Eén. Hij was eerder bekend geraakt als belspelmol in het Eén-programma Basta.