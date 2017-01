Jan Verheyen trekt naar Afrika voor nieuwe Kampioenenfilm

Jan Verheyen vertrekt vrijdag naar Johannesburg om er locaties te kiezen voor de derde Kampioenenfilm. “De helft van de film draaien we in Zuid-Afrika. Het wordt een serieuze onderneming, want er reizen twaalf acteurs mee.”

Kruis voor de volgende kerst­vakantie alvast een dag in uw agenda aan: eind dit jaar komt de derde film van de succesreeks F.C. De Kampioenen in de bioscoop. Regisseur Jan Verheyen trekt daarvoor naar het andere eind van de wereld, want de film zal voor een groot deel in Zuid-Afrika worden gefilmd.

“We zullen er drie weken lang draaien en het grootste deel van de cast reist mee. Overmorgen stap ik samen met mijn director of photography Filip Van Volsem op het vliegtuig richting Johannesburg om er locaties te scouten. Er is al een voorselectie gemaakt door een lokale producent, maar wij gaan nu bekijken welke plekken het best passen bij het scenario.”

Dat script is zo goed als rond en vertelt hoe de Kampioenen wegens de alweer belabberde resultaten van de ploeg in een niet nader genoemd Afrikaans land op zoek gaan naar jong voetbaltalent. “Op die manier maken we een bruggetje naar de tv-reeks. Wie F.C. De Kampioenen op tv volgde, zal zich herinneren dat trainer Pol ooit nog in Afrika zat. Vandaar het idee om het niveau van zijn sukkelploegje op te krikken met het jonge Afrikaanse talent dat hij daar aan het werk heeft gezien”, aldus Verheyen.

Roadtrip door Afrika

Volgens de regisseur wordt filmen in Afrika een zware klus. “We zullen met een karavaan van zo’n 75 man door het land trekken. De Kampioenen maken een roadtrip door Afrika om uiteindelijk in het fictieve dorp Babakuta te belanden. Vandaar dat wij volgende week locaties gaan bekijken van Johannesburg tot het zuidoostelijke Durban, een paar duizend kilometer verder. Savanne, jungle en uiteraard wilde beesten: het zal allemaal in de film zitten. Hoe we die wilde dieren in beeld brengen, moeten we nog bekijken. Wellicht wordt het een mix van echte opnamen en computerbeelden.”

In maart keert Verheyen nog eens terug naar Zuid-Afrika, maar de eerste Afrikaanse draaidag is voorzien voor 8 mei. “Een maand later starten dan de opnamen in België.”

Andere buitenlandse Kampioenenfilms

Het wordt stilaan een traditie dat de Kampioenenfilms over de grens kijken. Kampioen Zijn Blijft Plezant trok in 2013 naar Frankrijk, Jubilee General zocht het in 2015 in Thailand. Met succes. Samen lokten de films ruim 1,4 miljoen mensen naar de bioscoop.

Voor Verheyen wordt het overigens een druk najaar. Behalve de Kampioenenfilm (die nog geen definitieve titel heeft) komt ook zijn Vincke & Verstuyft-verfilming Het Tweede Gelaat uit. “Dat wordt iets voor oktober.”