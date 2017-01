CLUBNIEUWS. 10 miljoen voor Standard-spits, Spaanse interesse voor Club-middenvelder

Terwijl de clubs op oefenstage naarstig proberen toe te werken naar de komende wedstrijden van na de winterstop, blijft de transferkoorts voor angstzweet zorgen bij bepaalde clubbesturen.

Spaanse interesse voor Claudemir

CLUB BRUGGE Leandro Pereira lijkt voor een nieuwe uitleenbeurt te staan. Volgens Braziliaanse media wordt de spits anderhalf seizoen uitgeleend aan Sport Recife. Het Spaanse AS weet dan weer dat Claudemir in de belangstelling staat van Granada. De middenvelder zou 1,5 miljoen euro moeten kosten.(fbu, gma)

Everton biedt ­10 miljoen voor Belfodil



STANDARD Everton heeft nu ook officieel een bod neergelegd bij Standard voor Ishak Belfodil. De Rouches accepteerden het bod van 10 miljoen euro nog niet en onderhandelden afgelopen nacht verder. Mogelijk komt er snel een akkoord aan, zeker nu ook sportief raadgever Daniel Van Buyten in Spanje landde. De speler zelf zou voor 4,5 seizoenen kunnen tekenen bij Everton.



Na de zware trainingsdag van maandag trainde Standard op zijn Spaanse oefenkamp vooral tactisch. Er werd gewerkt aan de automatismen van het 3-4-3-systeem dat coach Aleksandar Jankovic voor ogen heeft. In de namiddag volgde een recuperatieprogramma. De spelers kregen verzorging, massages en er werd gewerkt aan stabiliteit. (bfa)

Renato Neto vliegt dag eerder dan ploegmaats naar huis

AA GENT Renato Neto verliet gisteren het stageoord van AA Gent een dag eerder dan zijn ploegmaats, die vanavond naar Oostende terugvliegen. De Braziliaanse middenvelder trainde de voorbije week niet mee om preventief de quadriceps boven zijn rechterknie te versterken. Maar omdat hij nog te veel last had aan de knie vlogen de Buffalo's hem gisteren al terug, zodat hij sneller een inspuiting kon krijgen. Neto was ook ziek en hem langer in Spanje houden had geen zin. Neto zou wel speelklaar moeten raken voor de competitiematch tegen Charleroi op 20 januari.

Ook Rami Gershon, wiens bovenbeen was ingetapet, trainde gisteren apart. Tal van Buffalo’s, onder wie Nielsen, Milicevic en Simon, waren de voorbije week ziek en kregen antibiotica. Omdat de ziekte besmettelijk was, werden enkele aangestoken spelers zelfs in een apart gedeelte van het hotel in quarantaine gelegd. (vdm)

Copa verlaat stage om privéreden

LOKEREN Doelman Barry Copa verlaat vanavond de winterstage om privéredenen, hij moet donderdag op een afspraak zijn in België. Hij traint vandaag wel eerst nog mee. Mingiedi deed het even rustig aan, met last aan de hamstrings. (dvd)

Wachten op Kage en Totovytskyi

KV KORTRIJK KVK werkt vandaag de laatste stagedag in Mierlo af. Na de middag vertrekt het gezelschap opnieuw richting België. Op de terugweg wordt nog een teambuildingactiviteit gepland.



Het blijft ondertussen wachten op Kage en Totovytskyi. De Oekraïner wacht nog altijd op zijn visum om terug te keren, eerstdaags zou dat gebeuren. Kage viel uiteindelijk toch nog af bij Congo en zou nu op komst zijn naar Kortrijk.

De Smet en Rolland kwamen maandag tegen NAC Breda niet in actie en trainen individueel. Crepeau en Weymans blijven zeker tot 20 januari op proef. Kortrijk speelt zaterdagmiddag om 15.30 uur in Petegem tegen KV Mechelen. (kv)

KV MECHELEN Verdier (voet) kon gisteren de training volledig mee afwerken. Leal ondervond lichte hinder van de knie. Chen (hamstrings) en De Witte (adductoren) werken verder aan hun terugkeer, maar de match van vanavond komt voor beiden nog te vroeg. Vanlerberghe (adductoren) maakt wél zijn wederoptreden. Kersvers aanwinst Sotiris Ninis trainde gisteren voor het eerst mee. Indien hij geen reactie ondervindt, krijgt hij mogelijk zijn eerste speelminuten bij Malinwa. Ook tester Theofanis Tzandaris reist mee af naar Boom. (ydb)