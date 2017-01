La Liga wil juridische stappen ondernemen tegen WK met 48 landen

De voorzitter van de Spaanse voetbalcompetitie Javier Tebas heeft dinsdag gezegd dat La Liga de mogelijkheid onderzoekt om de beslissing van de FIFA om over te schakelen naar een WK met 48 landen juridisch aan te vechten.

Volgens Tebas heeft de beslissing grote politieke en economische gevolgen voor de grote Europese competities en moeten zulke beslissingen daarom bij consensus worden genomen. Het feit dat 75 procent van alle spelers op het WK in Europese competities speelt, haalt Tebas aan als belangrijkste argument om te pleiten voor meer inspraak.

“We gaan kijken of we de beslissing kunnen aanvechten bij het Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie of in Zwitserland bij de instelling die verantwoordelijk is voor de regels in verband met concurrentie”, klinkt Tebas strijdvaardig.

De Associatie van Europese Club (ECA) heeft eveneens zijn ongenoegen uitgesproken. Volgens hen is een WK met 32 landen de perfecte formule en is de beslissing om naar 48 deelnemers te gaan genomen uit economische en politieke overwegingen en niet uit sportieve. .