President Obama noemt Amerika “beter en sterker” in afscheidstoespraak

Brussel - President Barack Obama heeft de Amerikanen bedankt voor hun steun, en noemde Amerika “beter en sterker” dan bij zijn aantreden acht jaar geleden. Dat zei hij dinsdagavond in zijn afscheidstoespraak in Chicago, die hij eindigde met zijn legendarische slogan.

Obama kreeg een staande ovatie van de duizenden toeschouwers die zijn afscheidsrede bijwoonden. Ze riepen dat hij zijn presidentschap met vier jaar moest verlengen, waarop Obama antwoordde dat hij “dat niet kon doen”.

“Vanavond is het mijn beurt om jullie te bedanken”, aldus Obama, die toevoegde dat dat zowel voor zijn voor- als tegenstanders gold. “Elke dag leerde ik van jullie. Jullie hebben een betere president en een betere mens van mij gemaakt”. Hij benadrukte dat hij nog altijd gelooft in de kracht van gewone mensen om verandering te creëren.

Verwezenlijkingen

Uiteraard had Obama het in zijn toespraak ook over zijn eigen verwezenlijkingen, inzake jobcreatie, de ziekteverzekering en de dood van Osama bin Laden.

Foto: AFP

Obama had het over de rassenkwestie, die Amerika nog steeds verdeelt. Hij riep de Amerikanen op samen de gedeelde uitdagingen aan te gaan. “De Verenigde Staten hebben een enorm potentieel, maar dat kan enkel waargemaakt worden als onze democratie werkt, en als onze politiek het fatsoen van onze bevolking beter reflecteert”, zei hij zonder Trumps retoriek rechtstreeks te bekritiseren.

“Ieder van ons moet, ongeacht zijn partijvoorkeur, helpen het gevoel te herstellen dat we een gezamenlijk doel hebben, want dat hebben we op dit moment heel erg nodig”, aldus Obama, die op 20 januari de sleutels van het Witte Huis aan Donald Trump overhandigt.

Als afsluiter haalde Obama nog zijn legendarische slogan van onder het stof: ‘Yes we can.’ En hij voegde eraan toe: ‘Yes we did.’