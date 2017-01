Sterke aanwijzingen dat Oussama Atar betrokken was bij aanslagen Zaventem en Brussel

Er zijn aanwijzingen dat Oussama Atar daadwerkelijk betrokken was bij de aanslagen in Zaventem en Brussel op 22 maart. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag.

In bepaalde kringen wordt hij al langer als de leider van de terreurcel genoemd, maar nu besliste de parlementaire onderzoekscommissie om in extremis haar agenda aan te passen omdat er nieuwe aanwijzingen zijn die Atars betrokkenheid kunnen bevestigen.

Normaal stond woensdag de publieke getuigenis van verbindingsofficier Sébastien Joris op het programma, maar er werd beslist om eerst Guy Rapaille te horen, het hoofd van Comité I.

Coördinator aanslagen

Atar is een neef van de broers El Bakraoui, die beiden omkwamen bij de aanslagen. Hij vertrok in 2003 naar Irak, werd begin 2004 door de Amerikanen opgepakt en belandde in het strafkamp van Abu Graib. Daar zat toen ook Abu Bakr al-Baghdadi, ondertussen leider van ISIS.

In november vorig jaar werd Atar door een Algerijnse ISIS-strijder op foto herkend als de coördinator van de aanslagen. Hij zou de man ruim een jaar geleden in Raqqa de instructies gegeven hebben om met anderen naar Parijs te reizen en zich op te blazen.