Mboyo weigert voorlopig Union Sint-Gillis

Pele Mboyo zit op een dood spoor bij het Zwitserse Sion. De spits waarvoor Genk ooit 4 miljoen betaalde aan Gent speelde al bijna twee jaar lang niet met de A-kern door blessures en mag de club nu verlaten

Tweedeklasser Union, dat naast Nathan Kabasele van Anderlecht greep, biedt mogelijk een uitweg. Al zal Mboyo dan wel fors moeten inleveren op zijn loon. “Daar is momenteel geen sprake van”, aldus zijn makelaar Fouad Ben Kouider. “Met alle respect voor clubs uit 1B. Dat is niet het niveau van Mboyo”

Veel keuze zal hij echter niet hebben want onder meer OH Leuven dat hem ook even overwoog zag af van een transfer.