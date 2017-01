Everton-coach Koeman haalt Schneiderlin weg bij Manchester United

Ronald Koeman heeft zijn eerste gewenste versterking bij Everton binnen. De Franse middenvelder Morgan Schneiderlin komt per direct over van Manchester United, liet United-coach José Mourinho dinsdagavond na de zege van zijn club op Hull City in de League Cup weten.

“Ik heb verder geen details, maar voor aanvang van de wedstrijd ben ik door de clubleiding geïnformeerd over het feit dat Schneiderlin op het punt staat te vertrekken naar Everton”, aldus Mourinho. “Ik ben teleurgesteld en blij. Teleurgesteld, omdat Morgan een goede jongen is, en hij in een lang seizoen als dit mogelijk aan spelen toe was gekomen. Maar ik ben ook blij, omdat dit is wat hij wil. Hij wil elke wedstrijd voetballen en belangrijk zijn voor het team.”

De 27-jarige Schneiderlin maakte in de zomer van 2015 de overstap van Southampton. De Franse middenvelder kwam onder de toenmalige trainer Louis van Gaal tot 39 wedstrijden. Dit seizoen was Schneiderlin pas drie keer basisspeler, en kwam hij vijf maal als invaller in actie. Op het middenveld van United was hij een concurrent van Rode Duivel Marouane Fellaini, die dinsdag tegen Hull drie minuten voor tijd de 2-0 eindstand vastlegde door een voorzet van Matteo Darmian in doel te koppen.